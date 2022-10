Schüsse vor bosnischer Disco, aber Prozess in Linz

Außergewöhnlicher Prozess: Am Landesgericht in Linz wurde ein 20-Jähriger am Donnerstag nach dem Strafrecht von Bosnien-Herzegowina zu 22 Monaten Haft verurteilt. Richter Ralf Sigl verhandelte nämlich eine Schießerei vor einer Disco in Bihac (Bosnien.) Der Schütze, ein Linzer, war nach der Tat am 28. Juli 2021 nach Österreich geflüchtet und hatte sich hier erst ein Jahr später der Polizei gestellt.