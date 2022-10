NFL-Superstar Brady investiert in neue Sport-Liga

Die Major League Pickleball darf mit Tom Brady einen prominenten Investor begrüßen. Gemeinsam mit der ehemaligen Tennis-Spielerin Kim Clijsters hat sich der Star-Quarterback der Tampa Bay Buccaneers am Knighthead Capital Management beteiligt, das kommende Saison ein neues Team gründen will. Zuvor waren bereits Saints-Legende Drew Brees sowie die NBA-Stars LeBron James, Kevin Love und Draymond Green in die Liga eingestiegen.