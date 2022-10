Kabarettistin schneidet sich live im TV Haare ab

Aktion mit internationalen Vorbildern

Loos, die die ihren künftigen Kurzhaarschnitt schon im Vorfeld via Kurznachrichtendienst Twitter angekündigt hatte, knüpfte damit an ähnliche Aktionen an, die bereits für internationale Schlagzeilen sorgten. So schnitten sich etwa zahlreiche Iranerinnen während der Begräbnisse von bei Protesten getöteten Frauen ihre Haare ab - nach dem Motto: Lieber keine Haare als sie verhüllen zu müssen. Dem Beispiel folgten anschließend auch zahlreiche Schauspielerinnen und Prominente, die sich ebenfalls Haarsträhnen abschnitten.