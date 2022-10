Salzburgs Spitäler: Kein Personal für viele Posten

Am Dienstag präsentiere das Land Salzburg in groben Zügen das 3,85 Milliarden Euro schwere Budget für das kommende Jahr. Aufhorchen ließ die Regierung beim Gesundheitskapitel im Budget. Dort wurde für 200 zusätzliche Stellen in den Landeskliniken vorgesorgt. Das klingt sehr ambitioniert, schwierig wird die Umsetzung. So ist aktuell noch nicht klar, für welche Bereiche wie viele Mitarbeiter vorgesehen sind. Also wie stark wirtschaftlicher Dienst, Ärzteschaft und Pflege wachsen dürfen.