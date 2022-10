Österreich-Bezwinger Schottland verpasst Frauen-WM

Österreich-Bezwinger Schottland hat die Qualifikation für die Frauen-WM nächstes Jahr in Australien und Neuseeland nicht geschafft. Die Schottinnen, die am vergangenen Donnerstag in der ersten Play-off-Runde das ÖFB-Team mit 1:0 besiegt hatten, verloren am Dienstagabend das entscheidende Spiel um das WM-Ticket in Glasgow gegen Irland mit 0:1.