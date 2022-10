Junge Berufselite ist Aushängeschild für NÖ

In Stuttgart eroberte das Waldviertler Duo der Firma Test-Fuchs, bestehend aus Gregor Litschauer (22, Windigsteig) und Jakob Litschauer (20, Waidhofen an der Thaya), im Bewerb „Mechatronik“ zwar keinen Stockerlplatz, aber ein „Medallion for Excellence“ und landete auf Platz 11.