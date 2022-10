Studenten pfeifen auf traditionelle Hausbanken

Nicht nur Bankräubern macht es Kopfzerbrechen: Die gute alte Bankfiliale wird zunehmend ins Ausgedinge geschickt, sprich eingespart und zugesperrt. Gleichzeitig pfeifen immer mehr Junge überhaupt auf die traditionellen Geldhäuser und entscheiden sich für eine „reine“ Online-Bank. Diesen Trend liest zumindest Studienautor Christoph Eisl, Professor am Institut für Controlling, Rechnungswesen und Finanzmanagement an der Fachhochschule OÖ, aus seiner Umfrage unter 623 Studierenden aus 26 europäische Ländern heraus. Dabei zeigte sich auch, dass 83 Prozent Apps von Finanzdienstleistern nutzen und jeder Vierte bereits in Kryptowährungen wie Bitcoin investiert hat.