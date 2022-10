Riedler feierlich ins Amt des Uni-Rektors gehoben

Vorgänger Polaschek überreichte Rektorskette

Seit 1. Oktober ist der 52-Jährige nun in dieser Funktion im Amt, am heutigen Montag wurde er noch feierlich in jenes eingeführt: bei der Inauguration in der Aula der Universität Graz. „Ich weiß, du wirst es großartig machen“, bestärkte ihn Polaschek, der im Rahmen des Festaktes die Rektorskette an Riedler übergab. Die beiden kennen sich schon gut aus ihrer über zehnjährigen Zusammenarbeit an der Uni.