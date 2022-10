Überflieger aus NÖ geht mit Comedy im Netz viral

Währenddessen andere nach der Matura durch die Welt reisen oder das Studentenleben genießen, geht Paul Grohmann aus Langenlois, Bezirk Krems, andere Wege: Er hat sein Hobby zum Beruf gemacht und unterhält auf seinem Social-Media-Account „sonnenscheincatering“ hunderttausende Follower. Sein Hauptinhalt: Comedy. In kurzen Videos schlüpft er in die Rolle mehrerer Alter-Egos, unter anderem in die des „Wiener Rich-Kid“, des österreichischen Vaters oder auch des Pensionisten. „Ich habe in meiner Vergangenheit mein Umfeld immer schon gerne unterhalten und sie zum Lachen gebracht“, erzählt Grohmann.