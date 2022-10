„Etwas Vergleichbares gibt es definitiv nicht“

Dutzende sportbegeisterte Linz-Studenten versuchten im September, im Rahmen der ersten Tryouts ihr Basketball-Talent unter Beweis zu stellen. Wenige Wochen später bekamen Damen- sowie Herren-Team der JKU (Johannes Kepler Universität) Astros mit den TU Robots hohen Besuch aus Wien und konnten sich in der gerappelt vollen Kepler Hall erstmals an der Konkurrenz messen. Krone.at war mittendrin, um erste Eindrücke und Stimmen des neuen Sterns am ACSL-Himmel zu sammeln.