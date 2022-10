Bilder von Veiths Sohn gibt’s nur mit Erlaubnis

Ob im knappen Bikini oder neuerdings auch Kinderwägen schiebend – Ex-Ski-Star Anna Veith hat nach dem Ende ihrer Sportler-Karriere entdeckt, dass sie auch auf großformatigen Werbeplakaten eine gute Figur macht. Eines kann sich die Jungmama aber auf keinen Fall vorstellen: Ihren Sohn Henry ebenfalls ins Rampenlicht zu zerren, wie das gut und gerne einmal bei US-Stars der Fall ist. „Wenn er größer ist, soll er selbst entscheiden, was er von sich in der Öffentlichkeit zeigen will. Ich möchte mein Kind nicht in den Vordergrund stellen.“