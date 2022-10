Das besonders geduldige Papier der FIFA

Der Name „Open Stadiums“ erinnert daran, dass Frauen in Iran seit 1979 (der Bundeskanzler hieß damals Bruno Kreisky und die Amtszeiten waren länger) der Zugang zu Fußballstadien „aus sittlichen Gründen“ verwehrt ist. Zwar hatte es 2019 auf sanftes Drängen der FIFA kurz feigenblättrige Ausnahmen gegeben, aber schon im März dieses Jahres wurden Frauen, die mit gültigen Tickets das Match Iran vs. Libanon sehen wollten, wieder gewaltsam daran gehindert, obwohl Infantino 2019 noch vollmundig erklärt hatte: „Jetzt gibt es kein Halten und kein Zurück mehr.“ Eben dieser Infantino hätte es jetzt als Mitglied des FIFA-Ratsausschusses, den er zusammen mit den sechs Konföderationspräsidenten bildet, in der Hand, Tatsachen im Sinne der Menschenrechte zu schaffen. Allerdings scheint das WLAN in seinem Häuschen in Qatar so schwach zu sein, dass er es noch nicht mal geschafft hat, auf den an ihn persönlich gerichteten Brief von „Open Stadiums“ zu antworten. Also müssen wir uns wohl damit abfinden, dass das Papier, auf dem die FIFA-Statuten gedruckt sind, besonders geduldig zu sein scheint.