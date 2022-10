Schutz für Kinder: Schulstraße statt Elterntaxi

Das besagt das neue Gesetz:

Doch jetzt sieht das Gesetz eben einheitliche Regelungen vor: Es umfasst ein Kfz-Fahrverbot (mit Ausnahmen für Zu- und Abfahrten in Schrittgeschwindigkeit) sowie mechanische Sperren wie Poller oder Schranken. Fahrradfahren ist in Schritttempo erlaubt: „Die Schulstraße ermöglicht eine rasche und zielgenaue Verkehrsberuhigung im Umfeld von Schulen“, so Umweltministerin Leonore Gewessler bei einem Lokalaugenschein in einer Schulstraße in Perchtoldsdorf (NÖ).