Lawinen-Unglück im Himalaya: 26 Bergsteiger tot

Bei einem Lawinenunglück im Himalaya sind am Dienstag mindestens 26 Bergsteiger ums Leben gekommen. Drei Menschen würden noch vermisst, sagte ein Mitarbeiter des indischen Katastrophenschutzes am Freitag. Die Bergungsarbeiten auf dem Draupadi Ka Danda II (Bild oben) dauerten noch an und wurden von schlechtem Wetter behindert.