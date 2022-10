Worüber man mit dem Arzt nicht gerne spricht

Frage: „Wo kann ich diskrete Hilfe bezüglich Hämorrhoiden finden? Ich entdecke oft Blut auf dem Toilettenpapier. Was kann ich selbst dagegen tun? Mir ist dieses Anliegen sehr peinlich.“

Antwort von Prim. Dr. Anton Weiser, Facharzt für Chirurgie: „Bei Blutabsonderung führt kein Weg am Arzt vorbei! Keine Sorge, wir sehen Hämorrhoiden jeden Tag in allen Stadien und wollen nur helfen! Die Maßnahmen hängen von den Symptomen ab. Hellrotes Blut könnte von Hämorrhoiden stammen. Bei jungen Personen genügt oft eine Spiegelung des untersten Darmabschnittes (Mastdarm). Bei dunkelrotem Blut ist eine Koloskopie (ganzer Darm) notwendig. Symptome wie Juckreiz und Brennen kann man selbst mit speziellen Salben und kühlen Sitzbädern (Eichenrinde, Fertigprodukte aus der Apotheke) sehr wirkungsvoll lindern. Dazu viel Flüssigkeit trinken, ballaststoffreich und nicht scharf essen. Nie beim Stuhlgang pressen!“