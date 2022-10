Wolfsberger AC gegen SV Ried ab 14.30 Uhr LIVE

Wolfsberger wollen vierten Sieg in Serie feiern

Die Wolfsberger haben zuletzt allerdings kaum Punkte abgegeben, drei 3:1-Siege in Serie gefeiert. Nach einem schwachen Saisonstart ist die Truppe von Trainer Robin Dutt mittlerweile auf Platz vier geklettert, gegen die kriselnden Rieder geht es um die Fortsetzung der Erfolgsserie. „Wir sind grundsätzlich schon gut drauf“, sagte Dutt, betonte aber: „Die letzten Spiele haben sich erst tief in der zweiten Halbzeit entschieden. Das wird auch gegen Ried so sein. Hoffentlich mit dem besseren Ende für uns.“