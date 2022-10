Alternativen zu Tierversuchen werden nun erforscht

Mit allen Mitteln für die Forschung – dieser Grundsatz ist zum Glück von gestern. An der Danube Private University (DPU) in Krems wird bereits seit Längerem an Alternativen zu Tierversuchen geforscht. Dafür wurde nun sogar eine eigene Professur eingerichtet. Auf den Lehrstuhl wurde Winfried Neuhaus vom Austrian Institute of Technology (AIT) in Klosterneuburg berufen.