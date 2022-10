ÖGK und Land Tirol holen nun zum Gegenschlag aus

„Honorierungsmodell für Tirol ist attraktiv“

Auf diese Kritik kontert nun die ÖGK. In ganz Österreich werden laufend neue Primärversorgungseinrichtungen in Vertrag genommen. Insgesamt sind bereits 37 PVE erfolgreich in Betrieb, mindestens 45 weitere sollen bis Mitte 2023 entstehen. In Tirol gibt es bis dato noch keines. Landesstellenausschussvorsitzender Bernhard Achatz zeige sich erfreut, dass nun „offenbar Gesprächsbereitschaft“ seitens der Ärztekammer Tirol herrsche: „Das von der Sozialversicherung entwickelte Honorierungsmodell für Tirol ist außerordentlich attraktiv. Es besteht aus einer Grundpauschale von 40.000 Euro, einer Fallpauschale und vielen Einzelleistungen. Damit wird ein rund 20 Prozent höheres Honorar ermöglicht.“