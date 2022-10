So geht‘s Richard Lugner vor seinem 90. Geburtstag

Der wohl unverwüstlichste Baumeister Österreichs, Richard Lugner, wird am 11. Oktober 90 Jahre alt. Und das schönste Geschenk machen Lugner zu seinem runden Geburtstag die Medien: Es gibt jede Menge Interviewanfragen. „Es besteht derzeit ein großes Interesse an mir zu meinem 90er. Den hundertsten Geburtstag erleben halt nur die wenigsten“, sagt er ein erkältet. Am Freitag will er noch die Premiere seiner neuen krone.tv-Serie „Lugner im Orient“ feiern und sich dann am Wochenende auskurieren.