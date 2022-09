„Mission, Menschen zum Lachen zu bringen“

Nach zwei Jahren ist es endlich wieder so weit: Der Zirkus Roncalli schlägt seine Zelte erneut in Wien auf: Bis 09. Oktober kann man das Spektakel noch am Wiener Rathausplatz bestaunen. Zahlreiche Promis wie Richard Lugner, Marika Lichter oder Michael Konsel ließen sich das Event natürlich nicht entgehen.