Wenn der Berufstraum am Alltagsrassismus scheitert

Heute könne davon aber längst keine Rede mehr sein. „Ich bin bestens integriert und fühle mich in dieser Stadt wohl. Sie hat sich über die Jahre stark verändert und geöffnet.“ Oussama wollte ursprünglich Bauingenieur werden und setzte einige Jahre alles daran, seinen Traum verwirklichen zu können. Dass es nicht ausschließlich an den Verständnisproblemen und fremdenfeindlichen Zügen lag, gibt er unumwunden zu. „Ich habe durch die Vorkommnisse ein bisschen an Motivation und Geist für die Sache verloren, alles zu sehr schleifen lassen.“ Die Lust am Bauwesen hat er von seinem Vater und älteren Cousins geerbt, die in Tunesien in dieser Branche arbeiteten. „Wenn man die Leute von klein auf so sieht, dann prägt das. Leider mangelte es bei mir am Durchhaltevermögen.“