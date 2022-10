Studenten brauchen künftig mehr Platz

In den nächsten zehn Jahren braucht Salzburg bis zu 400 zusätzliche Plätze in Studentenwohnheimen. Das geht aus einer aktuellen Studie hervor, die das Land in Auftrag gegeben hat. Vor allem in der Stadt wird der Platz für die Studenten knapp. Das Problem: Die Heime sind ausgebucht, es braucht also neue Heimplätze. Diese sollten laut der Studie nicht über 425 Euro pro Monat kosten.