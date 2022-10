Personalkarussell: Die Suche nach Landesrätinnen

Grüne vor Kraftprobe

Bei den Grünen kommt mit großer Sicherheit etwas in Bewegung: Klubchefin Janine Bex wird in Karenz gehen, ebenso Paul Aigner, der Büroleiter von Verkehrs-StR Uschi Schwarzl. Sie ist im Oktober-Gemeinderat mit dem nächsten Absetzungsantrag konfrontiert, diesmal in Form eines Ressort-Entzug-Antrages, eingebracht erneut von GR Gerald Depaoli (Team Gerecht).