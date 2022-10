Grenzenlose Pendlerhilfe mit Bus, Bim & Co.

Mehr als ein Viertel der heimischen Arbeitnehmer pendelt nach Wien. Nur ein knappes Drittel davon ist mit den Öffis unterwegs – und das, obwohl Autos mit Lerchenschild auf der Nummerntafel „dank“ dem stadtweiten Parkpickerl unerwünscht sind. Der Verkehrsverbund Ostregion bemüht sich dennoch auch um Pkw-Pendler und bewirbt zwei Partner-Parkhäuser an der Stadtgrenze. „Besitzer von Klimatickets Metropolregion bzw. Jahreskarten mit Kernzone Wien erhalten in Park-&-Ride-Anlagen der Wipark in Siebenhirten und Liesing einen günstigeren Stammkundentarif“, heißt es vom VOR. Der Einfahrtsschein könne am Automaten vor Ort mittels QR-Code in eine Wochen- oder Monatskarte umgewandelt werden.