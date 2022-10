Neue Methode gegen die Senkung der Gebärmutter

Sehne wird aus Oberschenkel entnommen

Mit einer neuen Methode, der Hornemann Tendon Transplantation, kurz HOTT, gibt es nun eine alternative und in Österreich neuartige Methode der Behandlung. Dabei wird eine rund 25 Zentimeter lange Sehne aus dem Oberschenkel entnommen. Mithilfe dieser wird die Gebärmutter samt Scheide nach oben gezogen und an einem Band der Wirbelsäule fixiert. Der Vorteil, so die Tirol Kliniken: „Da es sich um körpereigenes Gewebe handelt, kommt es zu keinen Abstoßungsbemühungen des Körpers, keinen Entzündungsreaktionen und damit keinen dauernden Reizungen.“