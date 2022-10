Ort wächst und wächst

Alleine in den vergangenen vier Jahren verzeichnete Elixhausen ein Wachstum von rund acht Prozent, hat mittlerweile 3100 Einwohner. Und es wird auch in den nächsten Jahren so weitergehen. „Das sieht das Landesentwicklungsprogramm so vor“, erklärt Bürgermeister Michael Prantner. Da muss auch die Infrastruktur in der Gemeinde mithalten können und nachziehen. Gerade erst im Sommer wurde für die Kinderbetreuung eine fünfte Gruppe im Gemeindeamt „dazu gebastelt.“ Diese bietet Platz für 18 Kinder. „Wir hätten sonst mit Wartelisten arbeiten müssen, und das gab es bei uns noch nie“, so der Ortschef. Personalprobleme hat die Gemeinde trotz Erweiterung keine.