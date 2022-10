Die neue Cselley Mühle wärmt sich schon einmal auf

Nationale und internationale Stars

Den Auftakt in den Eventherbst macht die portugiesische Fado-Sängerin Carla Pires am 8. Oktober mit der zweiten Ausgabe ihrer neuen Konzertreise „Queens of Fado“. Am 15. Oktober folgt Gitarrenvirtuose und Sänger Harri Stojka mit seinem Programm „A tribute to Jimi Hendrix“.