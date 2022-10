Kinder erhielten „namhafte Beträge“

Jener steirische Arzt, der 2019 wegen Quälens seiner vier Kinder am Straflandesgericht Graz verurteilt wurde, ist von allen vier zivilrechtlich geklagt worden. Zwei dieser Verfahren sind nun abgeschlossen, den beiden Kindern wurden „namhafte Beträge“ zugesprochen, wie das Gericht auf APA-Anfrage am Montag mitteilte. Zwei Prozesse sind noch offen, sie sollten am Montag und am Freitag, 7. Oktober, fortgesetzt werden.