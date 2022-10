Kerstin: Brutale Abrechnung mit Ex-Freund Marcell

Am Donnerstag ist es endlich so weit: Mit „Forsthaus Rampensau“ startet Österreichs erste Promi-Reality-TV-Show auf ATV (20.15 Uhr). Mit dabei sind beim Kampf um den Titel „Rampensau 2022“ und 20.000 Euro in bar unter anderem Tara Tabitha und Tattoo-Model Cat, Richard Lugners „Bambi“ Nina Bruckner, Rebecca Rapp, Tochter von Moderator Peter Rapp, sowie Sonja Plöchl, Schwester von Ex-ESC-Star Lukas Plöchl. Schon in der ersten Folge schockt aber vor allem eine Teilnehmerin die Promi-Bewohner auf der Alm: „Teenager werden Mütter“-Star Kerstin.