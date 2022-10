Schwerste jemals registrierte Vogelgrippe-Epidemie

Noch nie Infektionen beim Menschen hierzulande

In Österreich wurde noch nie eine Infektion des Menschen nachgewiesen, betont die Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) auf ihrer Internetseite. Hierzulande hatte es von Mitte November 2021 bis Mitte Mai 2022 insgesamt vier Ausbrüche in Kleinbetrieben in Ober- und Niederösterreich sowie in der Steiermark gegeben. In diesen Bundesländern sowie in Wien und Kärnten wurden auch insgesamt 37 Fälle bei Wildvögeln festgestellt. Bis 16. März galt eine Stallpflicht für Betriebe mit mehr als 350 Tieren.