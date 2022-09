„Ganz neue Qualität“: Warnung vor Vogelgrippe

Die Ausbreitung der Vogelgrippe hat nach Aussage eines deutschen Experten in diesem Jahr „eine ganz neue Qualität“. Timm Harder, Leiter des Nationalen Referenzlabors für Aviäre Influenza am Friedrich-Loeffler-Institut (FLI) bei Greifswald, sprach von einem massiven Infektionsgeschehen nicht nur im deutschen Bereich der Nord- und Ostsee, sondern auch auf den Britischen Inseln und in Skandinavien bis nach Island.