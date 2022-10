Tag der Deutschen Einheit: Die Bayern kommen!

„Wir rechnen mit Verzögerungen in der Stadt und an den Grenzübergängen“,sagt Aloisia Gurtner vom ÖAMTC. Denn: „Aus den letzten Jahren wissen wir, dass viele Deutsche den Tag für einen Ausflug nach Salzburg nutzen. Das verlängerte Wochenende lädt zusätzlich zu einem Kurztrip ein. Mit Verzögerungen auf den Zufahrtsstraßen in die Salzburger Altstadt und an den Grenzstellen ist zu rechnen.“