Wer schnappt sich jetzt das frühere Kultwirtshaus?

„Seit ich den Schlüssel abgegeben habe, habe ich keinen Schritt mehr in unser altes Wirtshaus gesetzt. Wenn ich daran denke, in welchem Zustand es heute ist, tut mir das Herz weh“, seufzt Freiberger. Gerne würde er es wieder betreten. Allerdings erst dann, wenn wieder „ein fähiger Wirt“ hinter der Theke steht: „Mal schauen, ob noch einmal Leben in die Bude kommt.“