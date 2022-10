Pandemie, Energie, Krieg: Sind wir krisenfest?

Wir brauchen in dieser schwierigsten Krise Besonnenheit, Zuversicht, Teamstimmung. Dafür müssen alle einen Beitrag leisten. Am Beginn der Pandemie haben wir gezeigt, dass wir das gut können. Über die Verursacher der Krisen, die Qualität des Krisenmanagements und was sich alles ändern soll, reden wir später. Zuerst müssen wir bestmöglich da durch. Alle gemeinsam.