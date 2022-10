Falsche Polizisten haben die Senioren im Visier

Aktuell laufen bei Bezirksinspektorin Sarah Dankl und ihren Kollegen die Telefone heiß. „Es ist sehr oft die selbe Masche. Die Betrüger rufen an und stellen sich als Kriminalpolizisten vor“, erklärt Dankl. Dann werden die Opfer in ein Gespräch verwickelt und unter Druck gesetzt. Eine gängige Erzählung dabei ist, dass in der Nähe eingebrochen wurde und die Wertgegenstände zuhause nicht mehr sicher sind. Deshalb werden die arglosen Opfer, fast ausschließlich Senioren, dazu gedrängt, ihr Hab und Gut an die falschen Polizisten zu übergeben. Die Täter gehen dabei nach dem Zufallsprinzip vor und wählen Nummern aus dem Telefonbuch. Oft suchen sie dabei bewusst traditionelle Vornamen, wie etwa „Maria“ oder „Erika“, aus.