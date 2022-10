Mutmacher | Teamstimmung

Mutmacher. Den Mut der iranischen Frauen, die sich aus Protest die Haare abschneiden und auf die Straße gehen bewundert der steirische Landeshauptmann Christopher Drexler. Wie auch den Mut der Ukrainer, die seit Monaten auf dem Schlachtfeld gegen Putins Truppen die europäischen Werte verteidigen. Ja, es war viel die Rede vom Mut bei der Feier zum 50. Geburtstag der „Steirerkrone“. Unser steirischer Chefredakteur Oliver Pokorny hatte das stolze Jubiläum dieser Bundesländerausgabe unter das Motto „50 Jahre Mut“ gestellt. Und so hörten die Ehrengäste nicht nur von Herausgeber Christoph Dichand ein starkes Bekenntnis zu Mut und Unabhängigkeit. Beides ist in so bewegten Zeiten wie heute vielleicht noch wichtiger als vor 50 Jahren. Taumeln wir doch von einer Krise in die nächste. Und werden gleichzeitig mit Informationen überflutet, wobei viele in üblen Desinformations-Giftküchen gekocht wurden: im Kreml, in Parteizentralen, von Wirrköpfen. Gerade unter diesen Umständen ist es mehr denn je unsere Aufgabe, für Aufklärung, Orientierung und Einordnung zu sorgen. An der Wand in der Grazer Redaktion prangt ein Zitat von Hans Dichand: „Die ,Krone‘ ist ein kritischer Wächter über die Mächtigen, im Sinne unserer Leser mahnen und protestieren wir.“ Diese mutige Unabhängigkeit im Geiste Dichands leben wir seit Jahrzehnten und werden es weiter tun: Unabhängig - nur unseren Lesern verpflichtet.