Ursache für Brand am Londoner Flughafen steht fest

So verteidigt sich der Netzbetreiber

In dem Bericht heißt es nun, dass höchstwahrscheinlich Feuchtigkeit in den Transformator geraten sei. Bereits 2018 wurden demnach erhöhte Feuchtigkeitswerte festgestellt, allerdings wurde das betroffene Bauteil nicht ausgetauscht. Erhöhte Feuchtigkeit sei ein Hinweis auf einen drohenden Defekt. Selbst eine Wartungsmöglichkeit 2022 blieb ungenutzt. Stattdessen habe National Grid Instandhaltungsarbeiten verschoben, heißt es.