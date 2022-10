Nordzypern: Türkei schickt mehr Waffen und Truppen

Vor wenigen Wochen erst hatte die griechische Regierung einen Brief an das NATO-Hauptquartier, an die EU und die Vereinten Nationen geschrieben, in dem man vor einer zunehmend kriegerischen Rhetorik der Türkei warnt und die internationale Gemeinschaft aufruft, die türkische Regierung mit diplomatischen Mitteln zur Räson zu bewegen. Es wurden auch Vergleiche zur Situation an der ukrainisch-russischen Grenze vor dem Einmarsch der Russen gezogen. Nun hat die Regierung in Ankara verkündet, dass man mehr Truppen und Waffen in den türkischen Norden der geteilten Mittelmeerinsel Zypern schicken werde.