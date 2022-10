Falsche Flug-Taktik führte zu Segelflieger-Absturz

Eine zu hohe Anfluggeschwindigkeit und die zu späte Entscheidung des Piloten für eine geeignete Außenlandefläche, die von Gebäuden und Wald umgeben war: Dies nennen die Experten der Sicherheitsuntersuchungsstelle des Bundes als wahrscheinliche Ursachen für den Absturz eines Segelflugzeuges am 10. Juli 2021 in Lofer. Damals hatte ein deutscher Pilot (34) nach einem mehr als 8 Stunden dauernden Streckenflug zu viel Höhe verloren. Bei der Notlandung in einem Siedlungsgebiet in Lofer prallte er mit der Rumpfspitze am Boden auf. Das Cockpit riss ab, der Pilot wurde schwer verletzt. Laut den Ermittlern war die Flug-Taktik ungünstig.