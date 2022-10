Kane unglaublich! Das hat noch keiner geschafft

Ein Elfmeter in der 31. Minute war‘s. Kane verwandelte im Derby beim Stand von 1:0 für den Erzrivalen so, dass es trockener, cooler, vielleicht sogar provokanter kaum geht. Völlig humorlos schob der den Ball in die Mitte des Tors, während Arsenal-Goalie Aaron Ramsdale elegant nach rechts abtauchte. Und letztlich chancenlos war.