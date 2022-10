SP-Parteitag in NÖ: 89% stimmten für Schnabl

„Besser fürs Land. So sind wir“, lautete das Motto am Parteitag. Schnabl will Niederösterreich weiterbringen, moderner, offener, demokratischer und menschlicher machen. Ob die Landtagswahl am 29. Jänner oder erst später stattfinden wird: Die SPÖ werde die Landtagswahl rocken und St. Pölten erschüttern, so Schnabl in seiner Rede. Diese Erschütterung werde man bis nach Wien spüren. Jetzt gäbe es die historische Chance, die Bundesregierung sowie die absolute Mehrheit im Land „zum Teufel zu jagen“: