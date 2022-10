Das ganze Land feiert mit der „Steirerkrone“

50 tolle Preise zu gewinnen

Schauen Sie heute (zwischen 9 und 14 Uhr, in Graz bis 16 Uhr) an unseren Ständen vorbei: So lange der Vorrat reicht, erhalten Sie Gratis-Kaffee von Nespresso-Mobil oder Gratis-Lebkuchen der Mariazeller Lebzelterei Pirker. Sie können auch bei unserem tollen Gewinnspiel mitmachen: 50 Preise winken, Hauptgewinn ist ein einwöchiger Wellness-Urlaub im Vier-Sterne-Vitalhotel in Bad Radkersburg.