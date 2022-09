Mit Auto 500 Meter in die Tiefe gestürzt: tot

„Das Auto stürzte auf der Feistritzer Alm (Villach-Land) etwa 500 Meter über unwegsames und steiles Gelände ab. Für die 51-Jährige kam jede Hilfe zu spät“, gibt Polizeisprecherin Waltraud Dullnigg bekannt. Der Unfall dürfte sich in der Nacht auf Freitag oder Freitagfrüh ereignet haben. „Die Bergungsarbeiten laufen noch, es regnet in Strömen, was das Ganze leider erschwert“, so die Sprecherin weiter. Wie es zum Unfall gekommen ist, ist noch unklar. Laut Polizei dürfte sie wegen Witterungsverhältnisse von der Straße auf der Alm abgekommen sein. Bei der Verunglückten handelt es sich um eine bekannte Wirtin.