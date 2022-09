„Phänomen“: Ski-Star Feuz verblüfft bereits alle

„Einem 20-Jährigen würde ich es nicht empfehlen“

„In den letzten Jahren bin ich jeweils mit einer Vorbereitung von 16 Schneetagen nach Nordamerika gereist. 16 Schneetage werde ich bis zum Speed-Auftakt in Zermatt auch in diesem Jahr aufweisen“, schildert er. „Einem 20-Jährigen würde ich meine Saisonvorbereitung nicht empfehlen. Aber ich habe in den letzten Jahren genau herausgefunden, was ich brauche und was nicht. Ich glaube, dass ich auch jetzt noch weiß, was gut für mich ist.“