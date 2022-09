Austritt: Die MFG verliert eine zentrale Figur

„Ich bin zur Auffassung gekommen, dass die handelnden Personen bei uns zum Teil nicht mehr in die Praxis umsetzen, was wir unseren Unterstützern versprochen haben. Da kann und will ich nicht mehr mitmachen“, so Pöttler in einem Schreiben an die Partei. Anbiedern an das bestehende System sei aus seiner Sicht auch schon bei der MFG passiert.