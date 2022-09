Eine ausgezeichnet schöne Hochmoor-Landschaft

In den Alpen halten sich die Tiere meist oberhalb der Waldgrenze in Höhenlagen zwischen 1500 und 2500 Metern auf. Nahrungsknappheit im Winter zwingt sie jedoch zum Abstieg in bewaldete Gebiete. Am besten ist, man packt das Fernglas in den Rucksack um die athletischen Vierbeiner in den steilen Felswänden entdecken und beobachten zu können.