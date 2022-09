Demo für Iranerinnen von Taliban gestoppt

Der Iran ist nach dem Tod der 22-jährigen Mahsa Amini, die in Haft unter bisher unbekannten Umständen gestorben war, von einer Protestwelle erfasst worden. Amini war von der Sittenpolizei wegen eines Verstoßes gegen die strenge islamische Kleiderordnung festgenommen worden und am 16. September. Die Demonstranten sprechen von Polizeigewalt, die Behörden weisen dies entschieden zurück. Nach Angaben der Menschenrechtsorganisation Iran Human Rights (IHR) mit Sitz in Oslo wurden bei den Protesten bisher mindestens 76 Menschen getötet.