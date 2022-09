Vom Ski-Exoten zum Fußball-Experten

Leyti Seck hat schon viel gesehen in seinem Leben. Der heute 41-Jährige wuchs in Strobl am Wolfgangsee auf, hat aber senegalesische Wurzeln. Weshalb er einst für Senegal im alpinen Skisport an den Start ging. Dabei brachte er es bis zu den Olympischen Spielen – 2006 in Turin sowie vier Jahre später in Vancouver trat er im Zeichen der fünf Ringe an. Ganz nebenbei avancierte er mit 73 Toren in 127 Spielen zur Unterhaus-Legende im Fußball.