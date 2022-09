So kämpfen Kärntens Wirte gegen die Teuerungswelle

Vertreter befürchten weitere Gastroschließungen

„Vor allem in den nächsten Monaten können wir davon ausgehen, dass weitere Lokale für eine gewisse Zeit zusperren. In einigen Fällen kommt das derzeit fast billiger, als offenzuhalten“, so Sternad. Christian Gelter vom gleichnamigen Wirtshaus in St. Veit: „Bei uns fehlt es an Mitarbeitern. Das zwingt uns, unsere Öffnungszeiten einzuschränken. Wir haben nur drei Tage in der Woche geöffnet. Andere Kollegen schließen komplett oder sperren nur abends auf.“