Tiere auf der Suche nach einem Zuhause

Die kleine Katzen-Familie stammt von einem Bauernhof im Salzburger Land, wo weder Mama noch Babys erwünscht waren. Unterernährt und voller Parasiten kamen sie in die Obhut des Österreichischen Tierschutzvereins, wo sich die Kätzchen zwischenzeitlich zu ausgesprochen gut entwickelt haben. Die Familie wird geimpft, entwurmt und gechippt abgegeben und wünscht sich ein Zuhause mit Freigang. Frida und Gustav möchten gerne gemeinsam ausziehen und „Muttersöhnchen“ Egon möchte am liebsten gemeinsam mit Mama Stella adoptiert werden. Die entzückende Familie „kunterbunt“ freut sich über ein persönliches Kennenlernen auf dem Assisi-Hof für Oberösterreich in Frankenburg, Kontakt unter 0662/843 255.